Demet Akalın: Şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız?
Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Neredesin' diye şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız? Yangında yoklar, depremde yoklar" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek olan şarkıcı Demet Akalın, kişisel Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.
Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Neredesin' diye şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız? Yangında yoklar, depremde yoklar, e olmayın işte, ülkenin akışında da olmayın! Hala uyuyanlar var, pes."
Şarkıcı, depremlerin ardından İstanbul'daki dört dairesini bir yıllığına depremzedelerin kullanımına açacağını da duyurmuştu.
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