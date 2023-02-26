Demet Akalın: Şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız?

Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Neredesin' diye şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız? Yangında yoklar, depremde yoklar" dedi.

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Demet Akalın: Şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek olan şarkıcı Demet Akalın, kişisel Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. 

Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Neredesin' diye şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız? Yangında yoklar, depremde yoklar, e olmayın işte, ülkenin akışında da olmayın! Hala uyuyanlar var, pes."

Demet Akalın: Şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız? - Resim : 1

Şarkıcı, depremlerin ardından İstanbul'daki dört dairesini bir yıllığına depremzedelerin kullanımına açacağını da duyurmuştu.

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Demet Akalın Deprem
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