Demet Akalın: Şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek olan şarkıcı Demet Akalın, kişisel Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neredesin' diye şimdi sormayacağız da ne zaman soracağız? Yangında yoklar, depremde yoklar, e olmayın işte, ülkenin akışında da olmayın! Hala uyuyanlar var, pes."

Şarkıcı, depremlerin ardından İstanbul'daki dört dairesini bir yıllığına depremzedelerin kullanımına açacağını da duyurmuştu.