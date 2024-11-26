4 Milyon Liralık 'Sağır Oda' Meclis Gündeminde: 'Burada Kimler Görüştü?'

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Elektrik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ) 2020 yılında Ankara’daki ana hizmet binasında 4 milyon TL’ye mal olduğu belirtilen sağır oda yapımını Meclis gündemine taşıdı.

4 MİLYON LİRALIK SAĞIR ODA

İddiaya göre, EÜAŞ 2020 yılında 570 bin dolar harcayarak dinlenmeyen sağır oda inşa ettirdi. 2020 yılında doların ortalama 7 TL olduğu belirtilirken odanın maliyetinin 4 milyon TL’yi bulduğu kaydedildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre, İlgezdi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a soru önergesi vererek, bu harcamanın gerekçesini ve odanın hangi amaçlarla kullanıldığını sordu. “Türkiye’nin kaynaklarının har vurup harman savrulduğunu” belirten İlgezdi, şeffaflık ve kamu yararı açısından şu soruların yanıtlanmasını istedi:

- Sağır odanın yapılması hangi ihtiyaca dayanıyordu?

- Odada kim veya kimler görüşmeler yaptı?

- Sinyal kesici ve oda yapımı için ihale açıldı mı?

- Oda halen aktif olarak kullanılıyor mu?

BAKANLIKTAN YANIT GELMEDİ

2020 yılındaki maliyetin bugünkü dolar kuruyla yaklaşık 18,5 milyon TL’yi bulduğuna dikkat çeken İlgezdi, bu harcamanın kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığının göstergesi olduğunu vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan henüz bir yanıt gelmedi.

Kaynak: BirGün