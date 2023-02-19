11 yıl önce 'yıkılır' denilen hastane depremde yıkıldı: 70 kişi hayatını kaybetti

2012’de “Depreme dayanıksız” olduğu tespit edilen İskenderun Devlet Hastanesi enkazında 70 kişi yaşamını yitirdi. Bilirkişi raporunun hastanenin internet sitesinde yer aldığı ortaya çıktı.

11 yıl önce 'yıkılır' denilen hastane depremde yıkıldı: 70 kişi hayatını kaybetti

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, İskenderun merkezde 1968 yılında açılan hastane önce SSK hastanesi olarak hizmet verdi. 1992'de kapasitesi arttırıldı, 2005'te ise adı İskenderun Körfez Devlet Hastanesi diye değiştirildi.

Yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi A blokunun depreme dayanıksız olduğu ve yıkılabileceği yönünde bir bilirkişi raporunun 2012'de düzenlendiği ortaya çıktı. Hastanenin resmi internet sitesindeki tanıtım sunumunda A Blok için 2012 yılında ‘deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' bilgisine yer verildi.
 
İnşaat Mühendisleri Odası Hatay İskenderun Temsilci Yardımcısı Levent Çeliktürk, İskenderun Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğuna dair raporu bizzat kendisinin verdiğini açıkladı. Çeliktürk, “İskenderun Devlet Hastanesi için 10 yıl önceki yıkılır raporunu ben verdim. Yıkılması gerektiğine dair raporunu verdim. Bina performans analizini ben yaptım. Yüzde yüz yıkılabilir raporuydu” dedi.

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