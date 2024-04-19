Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı

Dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Zorlu Holding'e ateş açıldı.

Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı

İstanbul Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına isabet ederken içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren Zorlu Holding merkez binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle holding binasına ateş açıldı. Açılan ateş sonucu holding binasının 1 katında bulunan camlara 2 el kurşun isabet etti. Saldırganlar olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri holding binası ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ölü ve yaralının olmadığı olayda holding binasının camlarında hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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