Korsan taksi denetimleri sıklaştı: Sürücü ve yolculara sorulan sorular için hukukçulardan uyarı geldi

İstanbul'da son zamanlarda korsan taksicilere yönelik etkin bir mücadele yürütülüyor. Çoğu noktada emniyet ekipleri korsanlara göz açtırmazken, denetimlerde, sürücü ve yolculara sorulan sorular ise dikkat çekiyor. Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, araç sürücüsünün korsan olup olmadığını öğrenmek için kişisel bilgilerin yanı sıra araçta bulunanlara, 'sosyal medyada arkadaş mısınız?' veya 'birlikte çekilmiş fotoğraflarınız var mı?' şeklinde sorular yöneltiliyor. Bazı denetimlerde ise sürücü ve yolcuların kişisel cep telefonları bile kontrol edilirken, bu durumun özel hayatın gizliliğini ihlal edip etmediği ise tartışılıyor.

YOLCUYA DA CEZA KESİLİYOR

Korsan taksiciliğin cezası 32 bin 233 TL olarak uygulanırken, araç ise 60 gün trafikten men ediliyor. Korsan taksi ile yolculuk etmenin cezası ise 2 bin 143 TL. Ancak bu kusurun bir yıl içerisinde tekerrür etmesi durumunda ceza 64 bin 466 TL'ye çıkıyor. Avukat Hadi Dündar ise İBB'den izin almadan yolcu taşımacılığı yapanların suç işlediğini belirterek, "Eğer yolcu taşıma amacıyla kar gütme ve ücret karşılığında yapılıyorsa bir vergiye tabi olması ve belediyeden izinlerinin alınma şartı vardır. Korsan yolculuklarda denetleme mekanizmasının başarılı bir şekilde çalışmıyor. Korsan takside başınıza bir şey geldiğinde kim sorumlu olacak? Belediyeden izin alınması bu yüzden çok önemli" diye konuştu.

İHLAL EDİLMEMELİ

Denetimlerdeki uygulamalara da değinen Dündar, "Korsan taksideki yolcu, 'ben yolcuyum' dediğinde, araçtaki suç unsurları onu ilgilendirmez; suç sürücüyü bağlar. Ancak çevir veya denetimlerde kişisel bilgiler dışında sürücü ile yolcu arasındaki bağı anlamak adına 'birlikte fotoğrafınız var mı? Ya da sosyal medyanızda ekli mi?' şeklindeki sorular özel hayatın gizliliğini ihlal eder, polis PVSK Kanunu'ndaki yetkilerin dışına çıkamaz" ifadelerini kullandı.

SORU SORULABİLİR

Avukat Sinan Keskin ise korsan taksicilerin tespit edilmesine yönelik denetimlerle ilgili şöyle konuştu: "Korsan taksicileri tespit etmek için yapılan çevirmelerde sorulan sorular, sadece amaca hizmet ettiği, süreklilik içermediği, yalnızca durum tespiti niteliğinde olduğu ve özel yaşam alanına dahil olunmadığı sürece kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmeyeceği kanaatindeyim. Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine bin 2 TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç 15 gün süre ile trafikten men edilir. Kanunun uygulanması ve denetimden polisler sorumludur. Polis, kanun kapsamında denetleme yapabilir ve kişilere özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde sorular yöneltebilir."

160 BİN KORSAN VAR!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise korsan taşımacılığın sektörün vebası olduğunu belirtirken, şunları söyledi: "Sadece İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunuyor. Bu durumun taksi yetersizliğinden kaynaklandığını söyleniyor. O zaman ihtiyaç varsa yasal plakalı taksiler ihale edilmeli. Ekmeğimizi çalan, ülke ekonomisine zarar veren bu oluşum ortadan kaldırılmalı. Bunun için gerekiyorsa İstanbul’a 10 bin yeni taksi plakası çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak artırılabilir. Yeter ki korsan taşımacılık ortadan artık kaldırılsın. Getirilecek 10 bin yeni taksi korsan taksilerin yüzde 6'sı kadar. Yeni taksilere karşı değiliz, korsana karşıyız."