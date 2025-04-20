Zonguldak'ta Trafikteki Sürücülere Sıkı Denetim

Zonguldak’ta ticari taksiler başta olmak üzere şehir genelinde yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

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Zonguldak'ta Trafikteki Sürücülere Sıkı Denetim

Zonguldak’ta ticari taksiler başta olmak üzere şehir genelinde yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik ekiplerin yoğun denetimi sürüyor.

Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yoğun denetimlerini sürdürüyor. Başta ticari taksiler olmak üzere yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde takograf kayıtları titizlikle incelenirken, kapasite üzerinde yolcu taşıdığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde alkol denetimleri de gerçekleştirildi.

Ekiplerin denetimlerinin önümüzdeki dönemde daha da artacağı öğrenilirken yolcu güvenliği ve trafik disiplini açısından özel bir hassasiyet gösterileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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