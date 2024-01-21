Zonguldak'ta özel ocakta göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir ocakta göçük meydana geldi.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, bugün saat 16.00 sıralarında Ömer Bahar’a ait özel ocakta anayol tavan kayması sonucu göçük oldu. Olay sırasında ocakta bulanan 2 maden işçisi göçüğün arkasında mahsur kaldı.

Göçükteki 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, ocak içindeki telefon hattı aracılığıyla görüşülen maden işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.