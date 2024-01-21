Antalya Valiliği plaja vuran cesetler hakkında açıklama yaptı: 5'inin mülteci, 1'inin kayıp kişi olduğu düşünülüyor

Antalya Manavgat'ta 4, Serik'te 1 cansız beden bulunmasının ardından Aksu'da da bir otelin sahiline erkek cesedi vurdu. Kayıp cesetlerin 5'inin mültecilere ait olduğu düşünülürken birinin de kayıp M.Ş.E.'ye ait olduğu tahmin ediliyor.

Antalya Valiliği, son 5 günde kentin kıyılarına vuran 6 cesetle ilgili açıklama yaptı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin cesetler üzerinde yaptığı ilk incelemenin sonuçlarına göre cesetlerden birinin bir süredir kayıp olarak aranan M.Ş:E'ye ait olduğu ihtimali üzerinde durulduğunun ifade edildiği açıklama şöyle:

"Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir.

Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir.

Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hâkim rüzgârın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır.

Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir. "