Yargıtay Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayatını kaybetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil, hayatını kaybetti. Çil için yarın Yargıtay'da cenaze töreni düzenlenecek.

Yargıtay Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayatını kaybetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçilmişti.

İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.

Eski Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Çil'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gençcan, Şahin Çil'le ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Hukuk dünyası “BÜYÜK BİR YILDIZINI” kaybetti!.... Mümtaz hukukçu, güzel insan Yargıtay Üyesi Şahin Çil’e Allahtan rahmet, yakınlarına/sevenlerine/okurlarına sabır diliyorum... Acımız tarif edilemez... Türk Hukukuna yaptığın unutulmaz katkıların/beyefendiliğin/nezaketin/mütevaziliğin ile kalbimizde her zaman yaşayacaksın Şahin kardeşim... Melekler yoldaşın, Mekanın CENNET olsun!.."

Yargıtay Başkanlığı ise sosyal medya hesaplarından yarın saat 10:30'da Yargıtay'da Şahin Çil için cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

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