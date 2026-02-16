Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük! Ekipler Mahsur Kalan İşçiler İçin Seferber Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında 3 işçi mahsur kaldı. Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"1 İŞÇİDEN SES ALINDI"

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, mahsur kalan işçilerin nerede olduklarını bildiklerini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Vali Hacıbektaşoğlu, "1 işçiden ses alındı" dedi.

1 İŞÇİ SAĞ KURTARILDI

Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı. Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.

