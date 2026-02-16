Bakan Fidan'dan Peş Peşe Kritik Temaslar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan'ın telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.

BAKAN FİDAN IKBY BAŞKANI BARZANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan ile Barzani'nin telefon görüşmesinde güncel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: DHA