Bakan Fidan'dan Peş Peşe Kritik Temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan'ın telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.
BAKAN FİDAN IKBY BAŞKANI BARZANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi yaptı.
Fidan ile Barzani'nin telefon görüşmesinde güncel gelişmeler ele alındı.
