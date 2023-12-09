Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan: İş makineleri göçük altında kaldı, yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde meydana gelen heyelanda içerisinde anne ve oğlunun bulunduğu ev toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan iş makinelerinin olduğu bölgede ikinci büyük heyelan meydana geldi. Heyelanda toprak altında kalan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye takviye ekipler sevk edildi.