Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli yaklaşık iki aydır aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 57. gününde devam ediyor. Aynı tarihte fırtınanın etkisiyle ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor

Son Güncelleme:
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli yaklaşık iki aydır aranıyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları yaklaşık iki aydır karadan ve denizden yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, bölgede karadan tarama yapıyor, elverişsiz hava şartları nedeniyle ara verilen denizden arama çalışmaları havanın düzelmesi ile yeniden başladı.

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli yaklaşık iki aydır aranıyor - Resim : 1

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket de ara verdiği faaliyetlerini, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar başlattı.

Öte yandan olay sonrası Karadeniz Ereğli'ye gelen, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı kullanılan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Gemisi ise Ereğli Limanı'ndan ayrıldı.

Bu arada aynı tarihte fırtınanın etkisiyle ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli yaklaşık iki aydır aranıyor - Resim : 2

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.​​​​​​​​​​​

Kaynak: AA

Etiketler
Zonguldak fırtına gemi
Son Güncelleme:
Yürüyen merdiven sabotajından sonra yeni skandal: AKP'nin özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği ortaya çıktı AKP'nin özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği ortaya çıktı
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
Beklenen oldu... Show TV final kararından vazgeçti! Seyirciler finale çok sinirlenmişti Beklenen oldu... Show TV final kararından vazgeçti! Seyirciler finale çok sinirlenmişti
Yanında AKP'li isimler de var: Bakan Uraloğlu, İsmailağa cemaatine bağlı vakfı ziyaret etmiş Bakan Uraloğlu, İsmailağa cemaatine bağlı vakfı ziyaret etmiş
ÇOK OKUNANLAR
En güvenilmez 3 burç belli oldu En güvenilmez 3 burç belli oldu
Emekli maaşı zammında hesaplar değişti: Masadaki iki formül ortaya çıktı Emekli maaşı zammında hesaplar değişti
Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı
Sıfır otomobilde 2024'ün ilk kampanyaları belli oldu! İşte kampanya yapan markalar ve modelleri... Sıfır otomobilde 2024'ün ilk kampanyaları belli oldu
Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı