Zil Sesinden Rahatsız Olup, Okul Müdürünün Boğazından Bıçakladı: Şüpheli Akıl Hastanesine Sevk Edildi

Sakarya’da bipolar bozukluk tanısı bulunan yaşındaki Murat H., evinin karşısındaki okulun müdürün boğazından bıçakla ağır yaraladı. Okul zilinden rahatsız olduğu için olayı gerçekleştirdiğini iddia eden şahıs hakkında mahkeme tarafından 3 hafta boyunca gözlem altında tutulması ve rapor hazırlanmasına karar verdi.

Zil Sesinden Rahatsız Olup, Okul Müdürünün Boğazından Bıçakladı: Şüpheli Akıl Hastanesine Sevk Edildi

Sakarya’nın Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki Rüveyde Güneş İlk ve Ortaokulu'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H., evinin karşısındaki okula gidip, müdür Emrah Coşkun'un odasına çıktı. Okulda çalan zilden rahatsız olduğunu öne süren Murat H., çıkan tartışmada yanında getirdiği bıçakla Coşkun’u boynundan yaraladı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli Murat H.’yi olaydan kısa süre sonra suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

BİPOLAR BOZUKLUK TANISI

İşlemlerinin ardından bugün Ferizli Adliyesi’ne sevk edilen Murat H., hakim karşısına çıktı. Ferizli Sulh Ceza Hakimliği, bipolar bozukluk tanısı bulunan Murat H.’nin 3 hafta boyunca İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulması ve sonrasında rapor hazırlanması kararı verdi.

Bu arada Emrah Coşkun’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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