Zeren için adalet arayan öğrencilere 'Çakılacağını düşünüyorsan asansöre binme' demişti: O müdürün TÜGVA bağlantısı ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'nin sinir uçlarına dokunan bir kayıp yaşandı.

Aydın Işıklı’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

Genç Zeren'in ölümünün ardından öğrenciler başta olmak üzere ülkedeki pek çok kesim duruma tepki göstermek için, yurt önlerine ve sokaklara çıkmıştı.

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'nda eyleme çıkan öğrenciler, sıra arkadaşları için adalet aramış, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Müdürü ve GSB İl Müdür Yardımcısı Gökhan Kayaçal, öğrencilere, "Çakılacağını düşünüyorsan asansöre binme" demişti.

Kayaçal bu sözlerinden dolayı tepki almışken hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Gökhan Kayaçal'ın 2 görevini dışında, TÜGVA Sinop İl Başkan Yardımcısı ve üyesi olduğu da öğrenildi.

Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda Kayaçal'ın çokça kez TÜGVA'yı ziyaret ettiği de anlaşılmış oldu.

TÜGVA NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri arasında yer aldığı TÜGVA, İstanbul'da 2013 yılında 500 bin TL mal varlığıyla kuruldu.

TÜGVA'nın yönetim kadrosunda Bilal Erdoğan'ın yanı sıra AKP'li ya da iktidara yakın olarak bilinen başka isimler de var. Vakfın kurucularından olan eski AKP Gençlik Kolları Başkanı İsmail Karaosmanoğlu da mütevelli heyetinde.

2018 yılında İstanbul'daki TÜGVA Genel Merkez binasının açılışını Erdoğan yapmıştı.