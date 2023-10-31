Can Atalay hakkındaki AYM kararını uygulamayan mahkeme başkanıyla ilgili çarpıcı detay: Bu ilk icraatı değilmiş

Can Atalay hakkında verilen AYM kararını uygulamayan mahkemenin başkanıyla ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Mahkeme başkanı Mesut Özdemir, 3 yıl önce de CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen kararı uygulamayan mahkeme heyetinde yer alıyordu.

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Can Atalay hakkındaki AYM kararını uygulamayan mahkeme başkanıyla ilgili çarpıcı detay: Bu ilk icraatı değilmiş

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hukuksuzca cezaevinde tutulan TİP Hatay milletvekili Can Atalay için verdiği ‘hak ihlali’ kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Mesut Özdemir’in geçmişte yine CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verilen AYM kararını uygulamayan mahkemenin üyesi olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu hakim 3 yıl önce yine AYM kararına rağmen CHP’li Enis Berberoğlu’nu tahliye etmeyen mahkemenin üyesiydi” diye yazdı.

Saymaz’ın paylaştığı diğer bir detay ise, o günkü mahkemenin başkanı olan Akın Gürlek’in bugün Adalet Bakan Yardımcısı olması oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Anayasa Mahkemesi (AYM) Enis Berberoğlu
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