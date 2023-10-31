Can Atalay hakkındaki AYM kararını uygulamayan mahkeme başkanıyla ilgili çarpıcı detay: Bu ilk icraatı değilmiş
Can Atalay hakkında verilen AYM kararını uygulamayan mahkemenin başkanıyla ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Mahkeme başkanı Mesut Özdemir, 3 yıl önce de CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen kararı uygulamayan mahkeme heyetinde yer alıyordu.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hukuksuzca cezaevinde tutulan TİP Hatay milletvekili Can Atalay için verdiği ‘hak ihlali’ kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Mesut Özdemir’in geçmişte yine CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verilen AYM kararını uygulamayan mahkemenin üyesi olduğu ortaya çıktı.
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu hakim 3 yıl önce yine AYM kararına rağmen CHP’li Enis Berberoğlu’nu tahliye etmeyen mahkemenin üyesiydi” diye yazdı.
AYM’ye rağmen Can Atalay’ı tahliye etmeyerek, dosyayı Yargıtay’a gönderen Hakim Mesut Özdemir tanıdık çıktı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 31, 2023
Bu hakim 3 yıl önce yine AYM kararına rağmen CHP’li Enis Berberoğlu’nu tahliye etmeyen mahkemenin üyesiydi.
O mahkemenin başkanı Akın Gürlek bugün Adalet Bakan Yardımcısı.
Saymaz’ın paylaştığı diğer bir detay ise, o günkü mahkemenin başkanı olan Akın Gürlek’in bugün Adalet Bakan Yardımcısı olması oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem