Dosyayı Yargıtay'a göndermişlerdi: Can Atalay'dan AYM kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ilişkin ilk açıklama

13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM'nin Can Atalay için verdiği tahliye kararını uygulamayarak Yargıtay'a gönderdi. Can Atalay sosyal medyadan yayınladığı açıklamayla tepki göstererek TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu toplantıya davet etti.

Dosyayı Yargıtay'a göndermişlerdi: Can Atalay'dan AYM kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ilişkin ilk açıklama

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin verdiği hak ihlali kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 gün sürüncemede bırakılarak, Yargıtay 3. Dairesi’ne gönderildi.

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Can Atalay, sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yaptı. Atalay, açıklamasında “İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını, başka bir merciye "gereği için" göndermesinin açık hukuka aykırılığının HSK tarafından soruşturulmasını talep ediyorum” ifadelerini kullanarak karara tepki gösterdi.

Atalay açıklamasının tamamında şunları yazdı:

Basına ve kamuoyuna,

1- 25 Ekim günlü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak "ikili devlet" anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız.

2- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını, başka bir merciye "gereği için" göndermesinin açık hukuka aykırılığının HSK tarafından soruşturulmasını talep ediyorum.

3- Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasına ilişkin bir "irade" var ise bu iradenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına ait olamayacağı açık olduğundan hukuka bağlı olmayan Devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?

4- Üyesi olduğum TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu yargı kararıyla oluşan hak ihlalinin giderilmesi için verilen karara uyulmayarak ihlalin devam ettirilmesinin araştırılması başlıklı gündemle toplantıya davet ediyorum.

5- TBMM'yi yargının yerine geçerek karar verenlerin kim olduğunu araştırmaya ve Anayasal düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye davet ediyorum.

Hatay Milletvekili

Şerafettin Can Atalay

Kaynak: Gerçek Gündem

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