Zabıtalar tezgahı kaldırmak istedi, seyyar satıcı kendini yaktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 47 yaşındaki Hakan Yıldırım'a ait mısır ve kestane tezgâhı belediyenin zabıta ekipleri tarafından kaldırılmak istendi.

Artıgerçek'ten Savaş Kalkan'ın haberine göre, belediye görevlilerin satışa izin vermemesi üzerine Yıldırım, yanında getirdiği benzin şişesini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Yıldırım'a çevredeki esnaf ve zabıta ekipleri müdahale etti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yangın söndürme tüpüyle söndürülen Yıldırım, 112 Acil servis ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis soruşturma başlattı.