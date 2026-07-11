Yüzde 52 İle Seçilen CHP'li Başkan Tam Kadro İstifa Etti

Bolu Seben'de rekor oyla seçilen Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş ve 5 belediye meclis üyesi CHP'den istifa etti.

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Yüzde 52 İle Seçilen CHP'li Başkan Tam Kadro İstifa Etti
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Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), genel merkezdeki liderlik krizinin ardından bir istifa daha yaşandı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Bolu'nun Seben ilçesi Belediye Başkanı olarak seçilen Uygar Oturakdaş, partisinden resmi olarak istifa ettiğini duyurdu.

5 MECLİS ÜYESİ DE PARTİYİ BIRAKTI

BirGün'de yer alan habere göre, Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'ın yanı sıra ilçede görev yapan 5 CHP'li belediye meclis üyesi de partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Partisinden istifa eden Uygar Oturakdaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçede büyük bir başarıya imza atmıştı. Sandıktan yüzde 52,71 oranında rekor bir oy alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Oturakdaş'ın en yakın rakibi ise yüzde 42,39 oyda kalan AK Parti adayı Fatih Kıyak olmuştu.

Kaynak: BirGün

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