Üsküdar Marmaray'da Korkutan Anlar: Raylara Oturan Kadın Trenin Altında Kaldı

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İstanbul'un en yoğun toplu taşıma hatlarından biri olan Marmaray'ın Üsküdar istasyonunda sabah saatlerinde adeta bir can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 11.00 sıralarında peronda bekleyen bir kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden boş rayların olduğu bölüme indi. Rayların üzerine oturan kadın, o esnada istasyona giriş yapmakta olan trenin altında kaldı. Trenin altında sıkışan kadını gören perondaki diğer yolcular büyük bir şok ve panik yaşadı.

SEFERBER OLDULAR

Olayın hemen ardından istasyondaki özel güvenlik görevlileri acil durum alarmı verirken, perondaki onlarca vatandaş kadını kurtarmak için rayların olduğu bölgeye yöneldi. Trenin altındaki boşlukta sıkışan kadına ulaşmak için el ele veren yolcular ve güvenlik personeli, büyük bir titizlik ve hızla kurtarma operasyonu başlattı.

MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA

Zamanla yarışılan müdahalenin ardından, raylarda sıkışan kadın yolcu ezilmekten son anda kurtarılarak yukarı çıkarıldı. Çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği o anlarda, vatandaşların kadını perona çekme çabaları ve yaşanan büyük panik net bir şekilde görüldü.

Kaynak: DHA