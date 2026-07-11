Üsküdar Marmaray'da Korkutan Anlar: Raylara Oturan Kadın Trenin Altında Kaldı

Üsküdar Marmaray istasyonunda raylara inerek oturan bir kadın yolcu, istasyona giriş yapan trenin altında kaldı. Perondaki yolcular ve güvenlik görevlilerinin büyük seferberliği sayesinde trenin altından sağ çıkarılan kadının kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un en yoğun toplu taşıma hatlarından biri olan Marmaray'ın Üsküdar istasyonunda sabah saatlerinde adeta bir can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 11.00 sıralarında peronda bekleyen bir kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden boş rayların olduğu bölüme indi. Rayların üzerine oturan kadın, o esnada istasyona giriş yapmakta olan trenin altında kaldı. Trenin altında sıkışan kadını gören perondaki diğer yolcular büyük bir şok ve panik yaşadı.

SEFERBER OLDULAR

Olayın hemen ardından istasyondaki özel güvenlik görevlileri acil durum alarmı verirken, perondaki onlarca vatandaş kadını kurtarmak için rayların olduğu bölgeye yöneldi. Trenin altındaki boşlukta sıkışan kadına ulaşmak için el ele veren yolcular ve güvenlik personeli, büyük bir titizlik ve hızla kurtarma operasyonu başlattı.

MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA

Zamanla yarışılan müdahalenin ardından, raylarda sıkışan kadın yolcu ezilmekten son anda kurtarılarak yukarı çıkarıldı. Çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği o anlarda, vatandaşların kadını perona çekme çabaları ve yaşanan büyük panik net bir şekilde görüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler
Marmaray
Son Güncelleme:
S-400'ler Satılıyor mu? Bakan Fidan'dan Net Yanıt S-400'ler Satılıyor mu?
Uzman İsim Tarih Vererek Uyardı: Aşırı Hava Olayları Geliyor Uzman İsim Tarih Vererek Uyardı: Aşırı Hava Olayları Geliyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim
Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu Kılıçdaroğlu’ndan MYK Üyelerine Talimat: CHP'de Kurultay Takvimi İçin Tarih Belli Oldu
Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada
Çankaya Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Çankaya Belediyesi'ne Operasyon
İntikam Yemini Eden Hamaney'den Ölüm Listesi: 'Yataklarında Huzurla Ölmeyecekler!' İntikam Yemini Eden Hamaney'den Ölüm Listesi