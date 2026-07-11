S-400'ler Satılıyor mu? Bakan Fidan'dan Net Yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, S-400'lerin geleceğine ilişkin yürütülen görüşmeleri doğruladı. Fidan, olası bir satış veya devir sürecinde Rusya'nın da müzakerelerin tarafı olması gerektiğini söyledi.

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S-400'ler Satılıyor mu? Bakan Fidan'dan Net Yanıt
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2026 NATO Zirvesi’nin ardından The National gazetesine konuştu. Fidan, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilme ihtimalinin olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu devam eden bir süreç ve hükümet içinde görüşmeler, müzakereler yapılıyor. Ruslarla da sağlıklı bir tartışma olmalı çünkü şu anda herhangi bir ülke, süreç veya çözüm türü isimlendiremem, zira dediğim gibi, iki cumhurbaşkanı arasında siyasi bir irade var. Dolayısıyla Rusya da görüşmelerin bir parçası olmalı çünkü S-400 buradan satın alınıyor."

NE OLMUŞTU?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dün Hürriyet'te yayımlanan köşe yazısında S-400'lerin BAE'ye satılacağını iddia etmişti. Selvi, savunma sistemlerinin hangi ülkeye satıldığıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "S400’ler Körfez’deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar’ı işaret eden var. En iyisi resmi açıklamayı beklemek." Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Türkiye'nin envanterindeki S-400 hava savunma sistemlerinin olası yeniden satışı konusunda Ankara ile görüşmeler yürütüldüğünü açıklamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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