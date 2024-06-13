Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha: Toplam bedeli yaklaşık 3.5 milyar TL!

10. Bölge Trabzon Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü, 29 Mart’ta Yusufeli Barajı relokasyon yolları 1 kısmında bulunan T14 tüneli için servis yolu yapımı için ihaleye çıktı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 169 milyon 700 bin TL’ye Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Limak Holding bünyesinde faaliyet yürüten şirket bugüne kadar yalnızca inşaat alanında 26 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 12 milyar 176 milyon 866 bin TL oldu.

Şirket Yusufeli Barajına dair birçok ihaleye de imza attı. Bu ihalelerin yaklaşık bedelinin ise 3.5 milyar TL olduğu ifade ediliyor.

Yusufeli Barajı’na ilişkin yapılan ihalelerin bazıları şu şekilde: