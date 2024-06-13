Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha: Toplam bedeli yaklaşık 3.5 milyar TL!

Artvin’de yapılan Yusufeli Barajı’nın yollarına ilişkin pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 169 milyon 700 bin TL’ye Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı.

Son Güncelleme:
Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha: Toplam bedeli yaklaşık 3.5 milyar TL!

10. Bölge Trabzon Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü, 29 Mart’ta Yusufeli Barajı relokasyon yolları 1 kısmında bulunan T14 tüneli için servis yolu yapımı için ihaleye çıktı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 169 milyon 700 bin TL’ye Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Limak Holding bünyesinde faaliyet yürüten şirket bugüne kadar yalnızca inşaat alanında 26 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 12 milyar 176 milyon 866 bin TL oldu.

Şirket Yusufeli Barajına dair birçok ihaleye de imza attı. Bu ihalelerin yaklaşık bedelinin ise 3.5 milyar TL olduğu ifade ediliyor.

Yusufeli Barajı’na ilişkin yapılan ihalelerin bazıları şu şekilde:

  • 3 Ağustos 2012: Yusufeli Barajı için ilk ihale DSİ tarafından “Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı” adı altında düzenledi. İhaleyi 486 milyon 875 bin TL’ye Limak İnşaat, Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat iş ortaklığı aldı.
  • 9 Mayıs 2013: DSİ, Yusufeli Barajı ve HES geçici bağlantı yolları için pazarlık usulüyle ikinci bir ihale düzenledi. Bu ihale ise 31 milyon 712 bin TL’ye Limak İnşaat aldı.
  • 30 Mart 2018: DSİ, “Yusufeli Barajı ve HES İkmali” adı altında başka bir ihale düzenlendi. Bu ihale ise 1 milyar 428 milyon TL’ye Limak’a verildi.
  • 9 Nisan 2021: “Yusufeli Barajı ve HES Tamamlama ve Mansap Düzenlemesi” adı altında düzenlenen bir ihale 1 milyar 299 milyon TL’ye yine Limak İnşaat’a verildi.
Etiketler
İhale Limak
Son Güncelleme:
16 ilde terör operasyonu: 58 şüpheli yakalandı 16 ilde terör operasyonu: 58 şüpheli yakalandı
Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti
Daha da sıcak olacak... Uzmanlar uyardı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak Uzmanlar uyardı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak
Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Ülkü Ocakları üyeleri, Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'i takip etti Ülkü Ocakları üyeleri, Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'i takip etti
TBMM'de kabul edilen TSK Personel Kanunu'na CHP'den sert tepki TSK Personel Kanunu'na CHP'den sert tepki
Kulis: Erdoğan, Özel ile görüşmesi sonrası Bakan Şimşek’e talimat verdi Kulis: Erdoğan, Özel ile görüşmesi sonrası Bakan Şimşek’e talimat verdi