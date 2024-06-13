Daha da sıcak olacak... Uzmanlar uyardı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak

Ülke genelinde sıcaklıklarda son günlerde artış yaşanıyor. İklim uzmanları bu sıcaklıkların iklim krizi olduğunu söyleyerek acil durum ilan edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre; Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, İstanbul’da ve Türkiye’nin batısında beklenenden 8-10 derece daha sıcak günler yaşandığını belirterek “Beklenenden 3 dereceden fazla sıcak havanın birkaç günden uzun sürmesi “Sıcak dalgası” olarak adlandırılır. Sıcak dalgaları iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve daha şiddetli görülmeye başlandı. Önümüzdeki yıllarda daha da şiddetli sıcak dalgaları göreceğiz” dedi.

Uzmanlar aşırı sıcaklıklara karşın uyarılarda bulunarak sıcak çarpmasının, beyin kanaması ve kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabildiğini söylüyor. Yüksek sıcaklıklarda günde en az 3 litre su içilmesi, tuz alımının azaltılması gerektiği ifade edilerek tansiyon, şeker, kalp hastalarında riskin fazla olduğuna dikkat çekiliyor.