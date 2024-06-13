AKP karşı çıktı; İBB’nin önceki dönem tahsis edilen 3 arazisi daha geri alındı

İBB Meclisi’nde büyükşehir belediyesine ait parseller CHP grubunun çoğunluk oyları ile geri alındı. Şişli Camii Şerifi Vakfı’na yurt yapsın diye kiralanan ama yıllardır boş tutulan Ayazağa’daki 2 dönümlük arazi, Türk Hava Kurumu’na eğitim faaliyetleri için verilen ama düğün gibi organizasyonlar için ticari amaçla kullanılan Beyoğlu’ndaki arazi geri alındı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; geri alınan parsellerden Beyoğlu Sütlüce'deki alan, Türk Hava Kurumu (THK) Beyoğlu Şube Başkanlığı’na havacılık, drone ve model uçak eğitimi gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere 2020 yılında oybirliği ile bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsis edilmişti.

Bu tahsis, İBB ekiplerinin 15 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı inceleme sonucunda iptal edildi. İBB ekipleri, alanın 5 bin 500 metrekarelik kısmının eğitim amaçlı kullanılırken, toplam 3 bin metrekarelik alanın “event house” olarak ticari amaçla kullanıldığını, düğün gibi organizasyonlar için kiralandığını tespit etti. Tahsis edilen taşınmazın amaç dışı kullanılması nedeniyle tahsis kararının iptaline karar verildi.

Karara AKP grubu, “tahsis amacı dışında kullanımların İBB tarafından kaldırılması sağlanarak Türk Hava Kurumu tarafından tahsis amacı doğrultusunda kullanılmaya devam etmesi gerekir” diye muhalefet şerhi düştü.

1998 YILINDAN BERİ BOŞ

1998 yılında Sarıyer Ayazağa’da İBB’ye ait 2 bin 146 metrekarelik parsel 49 yıllığına kültürel tesis ve öğrenci yurdu yapılmak kaydıyla Şişli Camii Şerifi Vakfı’na kiraya verilmişti. Cami vakfına verilen “intifa hakkı sözleşmesi” İBB Başkanlığı tarafından inşai faaliyete geçilmediği için fesh edildi. “İntifa hakkı tesisi” meclis kararının iptali de İBB Meclis gündemine geldi. CHP grubunun oyları ile intifa hakkı iptal edilen İBB’nin bir mülkü daha geri alınmış oldu.

KURBAN KESİM VE SATIŞ YERİ DE GERİ ALINDI

İSKİ’ye ait olan dere ıslah sınırları içinde kalan parsellerdeki Paşaköy Kurban Satış ve Kesim Yeri’nin kurumun ihtiyacı olup olmadığı sorulmadan Sancaktepe Belediyesi’ne önceki dönemde yapılan 10 yıllık bedelsiz tahsis kararı da iptal edildi. AKP grubu karara Sancaktepe Belediyesi’nin görüşü alınmadığı için karşı çıktı.