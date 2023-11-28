Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine zam

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt harcı, 31 bin 692 TL’ye çıktı.

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Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine zam

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt harcında artış yaşandı. 25 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Buna göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt harcı, 31 bin 692 TL’ye yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan tebliğde, Kanun uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜİK'in yurtiçi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği söylendi.

Tebliğde 2023’de yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak tespit edildiği belirtildi. Buna göre, 2024 için yurt dışından getirilecek telefonların kayıt ücreti de zamlandı.

IMEI KAYIT ÜCRETLERİ

IMEI kayıt ücreti 2023’te 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarıldı. Bu ücret, 7 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltildi. Son düzenlemenin ardından 2024 için bu ücret 31 bin 692 TL’ye yükseldi. Buna göre, 2014’te 119 TL olan ücret, son 10 yılda yaklaşık 270 kat arttı.

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