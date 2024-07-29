Yurt Dışına Kaçacaklardı... 31 Suriyeli Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 31 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 1 organizatör gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy, merkeze bağlı Üyüklütatar köyü ve Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde yurt dışına kaçmak isteyen göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.
Kaynak: DHA