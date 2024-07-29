Kaçak Sigara İmalathanesine Baskın! Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Aydın'da kaçak sigara imalathanesine baskın yapıldı. Çok sayıda boş makaron ve sigara ile 4 adet sigara sarma makinası ele geçirilirken, bir kişi yakalandı.

Son Güncelleme:
Kaçak Sigara İmalathanesine Baskın! Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerinin ortak çalışması sonucu Davutlar Mahallesi’nde kaçak sigara imalatı yapıldığı tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 4 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 175 kilogram tütün, 69 bin 400 adet boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş sigara, 14 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemelere el konuldu.

Operasyonda yakalanan M.T. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Kuşadası
Son Güncelleme:
Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar
Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor
Yolda Yürüyorlardı, İnsan Kafatası Buldular Yolda Yürüyorlardı, İnsan Kafatası Buldular
Seyir Halindeki Araç Alev Aldı Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Diri Fay Uyarısı: Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var! Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var!
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!