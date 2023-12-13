Yunus Emre Göçer'in ölümünde yeni gelişme: Eşi polisler ve savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne sebebiyet verdiği motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, kocasının katilinin kaçmasında ihmali olduğu öne sürülen polisler ve savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yunus Emre Göçer'in ölümünde yeni gelişme: Eşi polisler ve savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletine arkadan çarpmasıyla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurye Yunus Emre Göçer, yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirmişti.

Yunus Emre'nin 1'i engelli 2 çocuğu vardı.

Shekh Mohamud, Göçer'in ölümüne sebep olmasına rağmen polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ayrıca kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud için yeni bir rapor istenmişti.

Bilirkişi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mohamud için yakalama kararı talep etmişti.

Ortaya çıkan bilgilerde Mohamud'un yakalama kararı çıkmadan önce Türkiye'den kaçtığı anlaşılmıştı.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Aktarılan bilgiye göre, motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer, eksik tutanak tutan polisler ve kocasının katili hakkında herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan serbest bırakılmasına karar veren nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu.

Yunus Emre Göçer'in ölümünde yeni gelişme: Eşi polisler ve savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu - Resim : 1

Yunus Emre Göçer'in ölümünde yeni gelişme: Eşi polisler ve savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu - Resim : 2

Yunus Emre Göçer'in ölümünde yeni gelişme: Eşi polisler ve savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu - Resim : 3

Yunus Emre Göçer'in ölümünde yeni gelişme: Eşi polisler ve savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu - Resim : 4

Kaynak: Gerçek Gündem

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