Yunanistan'dan Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ı iade kararı

Yunanistan Yargıtay'ı, geçen sene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendi kardeşleri hakkında yolsuzluk iddialarında bulunan Ali Yeşildağ'ı Türkiye'ye iade etme kararı verdi.

T24'te yer alan habere göre, Yargıtay, Yeşildağ'ın Türkiye'nin iade başvurusuna yaptığı itirazı yeterli bulmadığını bildirdi.

Yeşildağ, Yunanistan Adalet Bakanı George Floridis'in kararı onaylaması durumunda Türkiye'ye iade edilecek.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini'nin aktardığına göre Yeşildağ ve ailesi, bakanın onay vermesi durumunda iadeyi durdurmak için Danıştay'a başvurmayı planlıyor.

2023'ün Kasım ayının ortasında Yunanistan sınır güvenliği, 54 yaşındaki Yeşildağ'ı Ferecik'in kırsal bölgesinde bulmuş ve Türkiye-Yunanistan sınırını yasa dışı şekilde geçtiğini tespit etmişti. Yunan polis memurları, Yeşildağ'ın 1986 yılında 17 yaşındayken işlediği iddia edilen soygun ve cinayet suçlarından dolayı hakkında Türkiye tarafından çıkarılmış bir Interpol yakalama emri olduğunu belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Geçen mayıs ayında hakkındaki "FETÖ soruşturması" nedeniyle yurtdışına kaçan Cevheri Güven’in Youtube kanalında konuşan Ali Yeşildağ, Antalya Havalimanı işletmesi ihalesi için özetle, "Çelebi grubu 4 milyar dolar teklif edecekti 5 milyar dolara kadar çıkacaktı. Bana da aracılık için 30 milyon dolar teklif ettiler, az para değil kabul ettim. Ancak Mücahit Aslan'ın yönlendirdiği süreçte Çelebi grubu 'eksik evrak' iddiasıyla ihale dışı bırakıldı. İhale İbrahim Çeçen ve yabancı ortağına (ihaleyi TAV grubu kazanmıştı/T24) 3 milyar dolara verildi. Tayyip Abi 1 milyarı indirdi" iddiasında bulundu.

İddianın, Erdoğan’ın en yakınındaki isimler arasında yer alan, bünyesinde Akşam, Güneş, Star gazeteleri ile 24 TV ve 360 TV kanallarını da bulunduran Türk Medya grubunun sahibi Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’dan gelmesi tartışma yarattı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in de bazı mesajlarında ismine sıkça yer verdiği Ali Yeşildağ tarafından gündeme getirilen Antalya Havalimanı ihalesi, 2007’de de tartışma konusu oldu.

Havalimanını 17 yıl 3 ay 17 gün işletecek firmayı belirlemek için yapılan ihalenin ardından İhale Komisyonu Başkanı Funda Ocak, "Rekor kırdık" diye değerlendirirken, gözyaşlarını tutamadı.

Alman Fraport ve Türkiye’den IC Holding ile TAV Holding arasında geçen mücadele sonunda Tepe-Akfen Grubu ortaklığı olan TAV Holding’in 3 milyar 57 milyon dolar karşılığında kazandığı ihale, Çelebi Grubu’nun devre dışı kalması nedeniyle tartışıldı. İhaleye katılan üç firmadan Çelebi Hava Servisi’nin, TAV’ın eski ortağı Avusturyalı Flughafen Vien’le birlikte oluşturduğu konsorsiyum teminat mektubu koşulundaki bir eksiklik nedeniyle elendi. Çelebi-Vien ortaklığının 25 milyon Euro tutarındaki geçici teminat mektubu belgesindeki bir eksiklik nedeniyle elendiği belirtildi.

İhalenin ardından Çelebi Grup’tan Canan Çelebioğlu’nun yaptığı, "Biz 4 milyar dolar teklif edecektik" açıklaması tartışma yarattı. Grubun avukatları da ihalenin iptali için harekete geçti. O dönem yapılan haberlerde Çelebi Grubu’nun evrakının 5 saat incelendiği, geçici teminat mektubu ve ek belgelerde eksik evrak olduğu gerekçesiyle şartnameye uygunsuzluk gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı aktarıldı.

Dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Mahmut Tekin ise Çelebi Grubu’nun haksız yere ihale dışı bırakıldıklarına yönelik açıklamalarından sonra bir basın toplantısı düzenleyerek, Antalya Havalimanı ihalesinin 12 Nisan’da noter huzurunda yapıldığını belirtti. İhaleden elenen Çelebi’nin evrakının eksik olduğunu kaydeden Tekin, şunları söyledi:

“Şartnameler ihalelerin anayasasıdır. Şartnameye aykırı hareket eden, şartnamede verilmesi gereken evrakları vermeyen firmalar kesinlikle ihale dışı bırakılır. Çelebi’nin geçici teminat mektubu, vergi ilişiksizlik belgesi ve SSK prim borcu belgesi ihale şartnamesine uygun değildi. Bu eksiklikler ihaleden elenme nedenidir. Savcılık idareden "ihaleye hangi firmaların katıldığı, eleme nedenleri" ile ilgili bilgi istedi. Mahkeme sürecinin tamamlanmasından sonra Çelebi hakkında dava açacağız. İdare olarak son derece rahatız. Belgeler son derece açık ve net. Daha önce 7 ihale yaptık. Bu firma 6 tanesine girdi. Bir tanesi hariç diğer 5 ihalede evrakları tamdı. Bu kadar önemli bir ihaleye neden eksik belgelerle katıldılar, bilmiyorum. Yargı süreci sonuçlandıktan sonra bu şirketin bundan sonraki ihalelere girip girmeyeceği netleşir. Noter tarafından evraklar zaten tespit edildi.”