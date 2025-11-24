Yunanistan Thessalia'da Deprem! Komşu Fena Sallandı

Yunanistan’ın Thessalia bölgesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karditsa merkezli sarsıntı panik yaratırken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmedi.

Yunanistan’ın Thessalia bölgesinde bulunan Karditsa kentinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın aktardığı bilgilere göre sarsıntı, 24 Kasım 2025’te saat 11.51’de (TSİ) kaydedildi.

Merkez üssü Karditsa-Thessalia olarak belirlenen depremin büyüklüğü 4.3 Mw, derinliği ise 6.3 kilometre olarak açıklandı. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Deprem, Karditsa ve çevre şehirlerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi. Yunanistan deprem dairesi ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Uzmanlar, Thessalia hattının zaman zaman orta şiddette hareketlilik gösterdiğini, bölgedeki sarsıntıların normal kabul edildiğini belirtiyor.

