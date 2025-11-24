20 Asker Şehit Olmuştu: Düşen C-130 Uçağındaki İncelemeler Tamam
Azerbaycan'dan 11 Kasım'da Türkiye'ye geldiği sırada Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu TSK'ya ait askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı. Kaza kırım ekibi Türkiye'ye döndü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemlerini tamamlayan kaza/kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğünü, enkaz parçalarının Kayseri'ye intikalinin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım tarihinde Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmüştü, uçaktaki 20 asker şehit olmuştu.
Kaynak: ANKA