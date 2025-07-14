Yumurta Üretimi Düştü, 'Bu Bir Toplum Sağlığı Sorunu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜİK, yumurta üretimine ilişkin mayıs ayı verilerini kamuoyuna duyurdu. Buna göre üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 azaldı. Yumurta üretimindeki düşüşe dikkat çeken Edirne Milletvekili Ediz Ün, “Ne yazık ki yumurta üretimi aylardır üst üste geriliyor. Mayıs ayındaki bu yüzde 13,5’lik düşüş, son 7 ayın en sert üretim kaybı. Ayrıca, 2016 yılından bu yana Mayıs ayları arasında en düşük üretim bu yıl gerçekleşti. Dahası, son 46 ayın da en düşük yumurta üretim düzeyine ulaşılmış durumda. 2024 Ocak-Mayıs dönemini değerlendirdiğimizde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir gerileme var. Bu da son 8 yılın en kötü üretim sezonunu yaşadığımız anlamına geliyor. Hangi veri setine bakarsanız bakın, tablo açık: Yumurta üretimi adeta çöküşe geçmiş” dedi.

'NESİLLERİN BESLENMESİNİ ETKİLEYEN BİR KRİZ'

En ucuz hayvansal protein kaynağı olan yumurtaya artık çocukların bile kolayca ulaşamadığını belirten Ediz Ün, bu tabloya dikkat çekerek şunları söyledi: “Son 7 ayda yaşanan üretim düşüşü, yaklaşık 1,2 milyar adet yumurtaya denk geliyor. Oysa her iki günde bir yumurta tüketen 20 milyon çocuğumuz var. Bu kayıp, bu çocukların dört ay boyunca düzenli yumurta tüketmesini sağlayabilirdi. Ancak ne yazık ki AKP’nin plansız ve çarpık hayvancılık politikaları nedeniyle çocuklarımız en temel protein kaynağından mahrum kalıyor. Bu sadece bir üretim sorunu değil; doğrudan halk sağlığını ve nesillerin beslenmesini etkileyen bir krizdir.”

Kaynak: Haber Merkezi