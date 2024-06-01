YSK yenilenmesine karar vermişti: Üç ilçe ve dört beldede seçim heyecanı yeniden yaşanacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla seçimlerin yeniden yapılmasına hükmedilen 3 ilçe ve 4 beldede, seçmenler yarın sandık başına gidecek.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yapılan itirazların incelenmesinin ardından, bazı ilçe, belde ve mahallelerde seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi.

Bu doğrultuda, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerindeki seçmenler, belediye başkanlarını seçmek üzere oy kullanacaklar. Seçmenler, oylarını 08.00 ile 17.00 saatleri arasında kullanabilecekler.

Seçimlerle ilgili yayın yasağı, kanun gereği 21.00'e kadar geçerli olacak, ancak YSK bu süreyi öne çekebilecek.

Bunun yanı sıra, 212 mahallede seçmenler, mahalle muhtarını belirleyecekler.