Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Ruanda'dan Türkiye'ye göçmen gönderileceği iddiası doğru mu?

Türkiye ile Ruanda arasında 5 yıl önce imzalanan turizm işbirliği anlaşması, 29 Mayıs 2024 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın yürürlüğe girmesi sonrası İngiltere'nin ülkedeki düzensiz göçmenleri yolladığı Ruanda ile yapılan turizm anlaşması 'yeni bir göç dalgası yaşanır mı' endişesine yol açtı.

"RUANDA'DA İSTANBUL'A 66 UÇUŞ VAR"

İddiaların ardından Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pazar günü Ruanda'dan Türkiye'ye sadece THY'den 5 uçak geliyor. Diğer firmalar ile birlikte Ruanda'dan İstanbul'a pazar günü 66 adet uçuş var" ifadeleri yer aldı.

"RUANDA'DAN TÜRKİYE'YE Mİ GETİRİLİYOR?"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, "İngiltere Ruanda ile anlaşarak mültecileri Ruanda’ya yolluyor. Ruanda ile AK Parti hemen bir turizm anlaşması yapıyor. Ve İngiltere’den Ruanda’ya gidenler Ruanda’dan Türkiye’ye mi getiriliyor?" diye sordu.

"GEÇTİĞİMİZ TEMMUZ AYINDA UYARMIŞTIM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan ise, "Geçtiğimiz Temmuz ayında uyarmıştım, şimdi bakıyoruz ki İngiltere, Ruandalıları Türkiye’ye göndermenin formülünü bulmuş" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada, "Ruanda'dan sığınmacılar Türkiye'ye gelecek" iddialarına üzerine açıklama yayımladı.

Açıklamada, 29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"ın iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Kararın yeni bir anlaşma yapıldığı için değil, 24 Haziran 2019'da yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlandığı kaydedilen açıklamada, anılan tarihte Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında işbirliği anlaşması imzalandığı anımsatıldı.

"İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR"

Anlaşmanın 11'inci maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5'er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceğinin belirtildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki işbirliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur. Turizm alanında ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, Türkiye'nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır."

TEPKİ ÇEKEN PLAN VE AİHM KARARI

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran 2022'de, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

AİHM de 14 Haziran 2022'de uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem