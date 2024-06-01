İğrenç olay canlı yayında ortaya çıktı: Müge Anlı'nın programında aradığı kızları yıllarca istismar etmiş!

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadıkları 3 kızı yıllarca sistematik şekilde cinsel istismara maruz bıraktığı canlı yayında ortaya çıkan Selahattin Yalnız, gözaltına alındı.

Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ile 2 gün önce Müge Anlı'nın programına katılmış, Fitnat Ertekin’in kızı F.T.B (24) ile evlerinde kalan B.D'nin (18) kendisine uyku ilacı verip, parasını alarak kaçtıklarını iddia etmişti.

​Olayla ilgili başlatılan araştırmalar neticesinde evden kaçan kızların, Selahattin Yalnız tarafından yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldıkları ortaya çıktı.

Selahattin Yalnız’ın evden kaçan 2 kızın yanı sıra, yanlarında yaşayan ve B.D'nin kardeşi olan zihinsel engelli G.D'yi de yıllardır cinsel istismara maruz bıraktığı ifade edildi. Ayrıca Selahattin Yalnız’ın evde yaşayan dört kadına da şiddette bulunduğu iddia edildi. Öte yandan, yıllarca sistematik istismara uğrayan F.T.B ile B.D, Yalnız'ın kendilerine ellerinde görüntülerin bulunduğunu ifade ederek 18 Mayıs'ta İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliğine müracaat ettiklerini kaydetti.

Müge Anlı, videoları izlediğini söyleyerek Selahattin Yalnız'a tepki gösterdi. Yalnız ise iddiaları reddederek, videoların gerçek olduğunu ancak o sırada uyku ilacı verdiklerini ve bilincinin yerinde olmadığını ileri sürdü. Programda konuşan anne Fitnat Ertekin ise önce iddiaları kabul etti ancak daha sonra çelişkili ifadelerde bulundu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Selahattin Yalnız’ın yaşadığı eve gelerek, Selahattin Yalnız ile birlikte Fitnat Ertekin ve G.D'yi gözaltına aldı.

Olayın duyulması üzerine gün içinde çok sayıda yurttaş Ortaca Emniyet Müdürlüğü önüne akın etti. Selahattin Yalnız, emniyete getirildiği sırada bazı yurttaşlar tarafından linç edilmek istenirken, sloganlarla yaşanan olaya tepki gösterildi.

Yaklaşık 6 saat süren ifade işlemlerinin ardından, Selahattin Yalnız ile Fitnat Ertekin, tutuklanma istemiyle Ortaca Adliyesi’ne sevk edildi.

Zanlıların emniyetten çıkışı sırasında kalabalık grup saldırmak istedi ancak polis ekipleri engel oldu. Her iki zanlı da geniş güvenlik önlemleri altında Ortaca Adliyesi’ne sevk edildi.