YSK Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

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YSK Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) milyonlarca aday ter döktü. Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan öğrencileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Öte yandan YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanması ve sonraki süreçte tercih kılavuzunun da yayınlanmasıyla tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayın

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