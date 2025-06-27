YouTube'dan Çok Konuşulacak Değişiklik! Artık O Kişiler Canlı Yayın Açamayacak

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YouTube, canlı yayın kurallarında önemli bir değişikliğe giderek, kendi başına canlı yayın açmak isteyen kullanıcılar için minimum yaşı 13’ten 16’ya yükseltti. Platform, bu değişikliğin 22 Temmuz 2025’te yürürlüğe gireceğini destek sayfasında duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre, 16 yaşından küçük kullanıcılar hâlâ YouTube üzerinden canlı yayın yapabilecek, ancak yayın sırasında görünür şekilde bir yetişkinin bulunması zorunlu olacak. YouTube, yetişkinin yalnızca arka planda durmasının yeterli olmadığını, aktif şekilde yayına katılması gerektiğini vurguladı. Platformun açıklamasında, “Yetişkinin yayında görünür şekilde yer alması ve yayın kadar aktif katılım göstermesi gerekiyor ki birlikte içerik ürettiğinizden emin olalım” ifadeleri kullanıldı.

KURAL İHLALLERİNE SERT YAPTIRIMLAR

Kuralları ihlal ederek yalnız başına canlı yayın açmaya çalışan 16 yaş altındaki kullanıcıların yayınları platformdan kaldırılacak ve canlı sohbet özellikleri devre dışı bırakılacak. Ayrıca, bu kullanıcıların başka bir kanal üzerinden canlı yayın yapmalarına izin verilmeyecek. Tekrarlanan ihlaller durumunda ise hesapların tamamen kapatılabileceği belirtildi.

YETİŞKİN YÖNETİMİ ZORUNLULUĞU

Yeni kurallar kapsamında, 16 yaş altındaki içerik üreticilerin kanallarına bir yetişkini editör, yönetici veya sahip olarak eklemesi gerekecek. Bu düzenleme, yetişkinlerin çocukların kanalı üzerinden canlı yayını başlatabilmesini sağlayacak. Şu anda kanal yetkilileri yalnızca YouTube Live Control Room üzerinden canlı yayın başlatabiliyor.

YouTube’un bu değişiklikle, genç kullanıcıların güvenliğini artırmayı ve platformda daha kontrollü bir canlı yayın ortamı oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi