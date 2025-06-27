Antalya’da Nitelikli Dolandırıcılık Ve Bahis Suçlarına Operasyonu: 5 Tutuklama

Antalya’da nitelikli dolandırıcılık ve bahis suçlarına yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı, 5 kişi tutuklandı, aranan 3 şahıs ise cezaevine teslim edildi.

Antalya’da Nitelikli Dolandırıcılık Ve Bahis Suçlarına Operasyonu: 5 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i hakkında adli kontrol, 2’si hakkında ise tutuklama kararı verildi.

Ayrıca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan 8 şüpheli yakalanırken, bunlardan 5’i hakkında adli kontrol, 3’ü hakkında ise tutuklama kararı uygulandı. Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da Siber Kıskaca Büyük Darbe: Dolandırıcılık ve Bahis Operasyonunda 14 GözaltıAntalya'da Siber Kıskaca Büyük Darbe: Dolandırıcılık ve Bahis Operasyonunda 14 GözaltıGüncel

Kırşehir Merkezli Bahis Operasyonu: 3 İlde Eş Zamanlı Baskın, 6 GözaltıKırşehir Merkezli Bahis Operasyonu: 3 İlde Eş Zamanlı Baskın, 6 GözaltıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bahis dolandırıcılık
Yaz Aylarının Baş Belası: İşte Evdeki Meyve Sineklerinden Kurtulmanın En Etkili Yolları Yaz Aylarının Baş Belası: İşte Evdeki Meyve Sineklerinden Kurtulmanın En Etkili Yolları
Samsun'da Cankurtaranlar 18 Günde 26 Kişiyi Ölümden Kurtardı Samsun'da Cankurtaranlar 18 Günde 26 Kişiyi Ölümden Kurtardı
Yangın Riskine Karşı Kritik Uyarı: Yasal İşlem Uygulanacak Yangın Riskine Karşı Kritik Uyarı: Yasal İşlem Uygulanacak
En Ufak Problemlerini Bile Yalnız Başına Çözemeyen Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor En Ufak Problemlerini Bile Yalnız Başına Çözemeyen Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Alarm Verdi: Kredi Kartı Kullananlar Şokta! Borcu Olan Herkes Tetikte Bankalar Alarm Verdi: Kredi Kartı Kullananlar Şokta! Borcu Olan Herkes Tetikte
En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı! İşte Masadaki Zam Senaryoları... En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı
Emekli Maaşında Yeni Dönem: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam Geliyor Emekli Maaşında Yeni Dönem: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam Geliyor
Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: O Belge Olmadan Kiraya Verene 143 Bin TL Ceza Kesilecek Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı! 143 Bin TL Ceza Kesilecek
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Çok Zor Olacak