Eskişehir’de Diyabet Hastası Evinde Ölü Bulundu! Otopsi Yapılacak

Eskişehir'de yaşayan diyabet hastası 30 yaşındaki Erman Gülcü, evinde ölü olarak bulundu. Gülcü’nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

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Eskişehir’de Diyabet Hastası Evinde Ölü Bulundu! Otopsi Yapılacak
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Erman Gülcü'den bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu polise bildirdi. Gülcü’nün yaşadığı apartmanın birinci katındaki dairesine gelen polis ekipleri, savcılık izniyle çilingir yardımıyla içeri girdi. Evin kapısı açıldığında, Gülcü’nün hareketsiz halde yerde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ölümü şüpheli bulunan Gülcü’nün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Tip 1 diyabet hastası olduğu belirtilen Erman Gülcü’nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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