Yönetmen İlker Canikligil Tutuklandı

Yönetmen İlker Canikligil, ""Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yapmıştı.

Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. İlker Canikligil emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemede ifadesi alınan İlker Canikligil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA