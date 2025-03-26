Dur İhtarına Uymayan Şüpheli Fazla Uzaklaşamadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçmaya çalışan motosikletli sürücü, ekipler tarafından yakalandı. Ehliyeti iptal edilen sürücüye 9 bin 136 lira da para cezası kesildi.

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Dur İhtarına Uymayan Şüpheli Fazla Uzaklaşamadı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda uygulama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.’nün kullandığı 22 ADF 692 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosiklet ile denetim noktasından kaçmaya çalıştı.

Polisin takip ettiği sürücü motosikletiyle birlikte Şehitlik Caddesi’nde ekipler tarafından yakalandı. Motosiklette yapılan incelemede, yaylı bir mekanizma ile yapılan plakalığın el ile kapatılabildiğini tespit eden polis ekipleri, sürücüye 9 bin 136 TL idari para cezası keserken, sürücünün stajyer ehliyetini de iptal ettiler.

Trafikten men edilen motosiklet ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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