İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! İki CHP'li Vekil de Dahil Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'i de İBB soruşturmasına dahil etti. Karabat ile Özer hakkındaki evrak milletvekili olmaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! İki CHP'li Vekil de Dahil Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkındaki evrakın milletvekili olmaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülmekte olan 2024/228233 nolu soruşturma dosyamızda, şu an TBMM'de milletvekili olarak görev yapmakta olan Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma dosyamızın gelinen aşamasında bir takım bilgi, belge ve tanık beyanları kapsamında soruşturma yürütülmesi gerektiği ancak ilgili şahısların milletvekili olmaları nedeniyle haklarındaki evrakın ayrıldığı ve bu evrak hakkında CMK 161/9 maddesine göre 'soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinde' olması emredici hükmü gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına evrakın gereğinin takdir ve ifası için yetkisizlik kararı verildiği kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: ANKA

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