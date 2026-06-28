'Yol Verme' Kavgasında Kan Aktı! Bir Ölü, 12 Yaralı

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Edinilen bilgiye göre, Çınar köyünde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferid Gügercin bıçakla, 12 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferid Gügercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gügercin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

KÖYDE SIKI ÖNLEM

Olayın ardından jandarma ekipleri köyde, polis ekipleri ise hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA