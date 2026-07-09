YÖK Harekete Geçti: Yeditepe'de Üniversitesi'nde 'Ayet İçerikli Pankart Engellendi' İddiasına Soruşturma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin görüntülerin ardından soruşturma başlattığını duyurdu.

Son Güncelleme:
YÖK Harekete Geçti: Yeditepe'de Üniversitesi'nde 'Ayet İçerikli Pankart Engellendi' İddiasına Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan "ayet pankartı" tartışmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."

'AYET YAZILI PANKARTIN ÖNÜ KAPATILDI' İDDİASI

Olay, 7 Temmuz'da düzenlenen mezuniyet töreninde bir öğrencinin üzerinde Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankart açmasının ardından yaşanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pankartın önünün bir grup öğrenci tarafından kapatıldığı ve bu duruma alkışlarla destek verildiği iddia edilmişti.

ÜNİVERSİTE 'İÇERİKTEN DEĞİL KİŞİDEN KAYNAKLI' DEMİŞTİ

Tepkilerin ardından Yeditepe Üniversitesi de yazılı bir açıklama yaparak gerekli idari incelemenin başlatıldığını duyurmuştu. Üniversite, Kur'an-ı Kerim'den ayet içeren pankarta kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığını, ilk değerlendirmelere göre yaşanan gerginliğin pankartın içeriğinden değil, pankartı taşıyan kişiden kaynaklandığını savunmuştu.

Üniversite ayrıca, hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlığın kabul edilemeyeceğini belirterek, kurumun İslam karşıtı bir tutum içinde olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
YÖK
Son Güncelleme:
Tutuklu Bulunan Eski HKP Genel Başkanı Adli Kontrol ile Tahliye Edildi Tutuklu Eski Genel Başkana Tahliye
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Trump' Paylaşımı: 'KAAN ve F35 Başta Olmak Üzere Somut Neticelere Vesile Olacağına İnanıyorum' 'KAAN ve F35 Başta Olmak Üzere...'
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Tarihi Bölünme Resti: '21 Temmuz’da 100 Milletvekiliyle Yeni Oluşum Başlatabiliriz' CHP’de Tarihi Bölünme Resti: '21 Temmuz’da 100 Milletvekiliyle Yeni Oluşum Başlatabiliriz'
Ankara'dan Ayrılırken Dikkat Çeken Karar! Trump Neden Uçak Değiştirdi? Ankara'dan Ayrılırken Dikkat Çeken Karar! Trump Neden Uçak Değiştirdi?
Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken '50+1' Çıkışı Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken '50+1' Çıkışı
Liderler NATO Zirvesi'nde Yeniçerileri Görünce Aynı Cümleyi Kurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O Anları Anlattı Liderler Yeniçerileri Görünce Aynı Cümleyi Kurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O Anları Anlattı
CHP'li Belediye Başkanına Silahlı Saldırı CHP'li Belediye Başkanına Silahlı Saldırı