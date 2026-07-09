Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken '50+1' Çıkışı

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Türkiye'de 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından 9 Temmuz 2018'de fiilen hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 8. yaşını doldurdu. Sistemin mimarlarından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kapsamlı değerlendirmede dikkat çeken ifadelere yer verdi.

'2023 SEÇİMLERİ BÜYÜK BİR DERSTİR'

2023 Mayıs seçimlerinin muhalefet tarafından "parlamenter sisteme dönüş" vaadiyle yürütüldüğünü hatırlatan Uçum, seçmenin hem Cumhurbaşkanlığı hem de TBMM seçimlerinde geriye dönüşü net bir dille reddettiğini vurguladı.

Uçum, "2023 genel seçim sonuçları sistemi 'sorunlu' gören odaklar için büyük bir derstir. Bu odaklar aslında sınırlandırılmış demokrasiden yanadır. Halkın iradesini kontrol altında tutan kurumsal egemenliği savunurlar. Halkımız kendi iradesini hedef alan bu anti-demokratik yaklaşımlara geçit vermedi" ifadelerini kullandı.

'SİYASETİN ÇATIŞMA DİNAMİKLERİ PARÇALANDI'

Sistemde en çok tartışılan ve revize edilmesi istenen yüzde 50+1 oyla seçilme kuralına özel bir parantez açan Mehmet Uçum, bu normun toplumsal barış için bir güvenceye dönüştüğünü savundu. Uçum, şu analizi paylaştı:

"Yüzde 50+1 kuralı sebebiyle siyasi yelpazenin neresinde yer alırsa alsın iddialı her parti toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı bir siyaset geliştirmeyi demokratik mecburiyet gördü. Bu kural, geçmişte siyaset üzerinden toplumda üretilmeye çalışılan çatışmaları ve özellikle de seküler-muhafazakar karşıtlığını adeta parçalayıp attı. Şimdi ana aktör partilerin hepsi başörtüsü özgürlüğünde olduğu gibi toplumun her kesimine hitap eden hukuksal düzenleme girişimlerinde bulunuyor."

9 TEMMUZ 2018’den

9 TEMMUZ 2026’ya



Türkiye’de bundan sekiz yıl önce 9 Temmuz 2018’de başkanlık modeli uygulanmaya başlandı.



Halkımız 16 Nisan 2017 tarihli referandumda başkanlık modeline geçişi sağlayan anayasa değişikliğini kabul etti.



24 Haziran 2018’de yeni sistemin ilk… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) July 9, 2026

YENi ANAYASA İLE 'YETKiNLEŞTiRME' SiNYALi

Demokratik siyasetin halk için yapılması gerektiğini, halka dayanan talep siyasetini tercih eden aktörlerin her zaman kazanacağını belirten Uçum, bu ekolün en başarılı örneğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade etti.

Sistemin statik kalmayacağının altını çizen Uçum, "Elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geliştirilmesi ve yetkinleştirilmesi gereken yönleri de vardır. Yeni anayasayla bu konuda ileri adımlar atılacağı öngörülebilir" diyerek önümüzdeki dönemde yapılması planlanan anayasa reformlarını işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi