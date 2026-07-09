Çocuk Parkında Erkek Dehşeti! Eski Eşini ve 4 Yaşındaki Kızını Katletti

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Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Çisem Çalkantı ile dört yaşındaki kızı Öykü K., Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

ESKİ EŞİNİ VE KIZINI GÖREN ERKEK SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Şüpheli Y.K, çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ANNE VE 4 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Dört yaşındaki Öykü K. da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

BOŞ ARAZİDE BULUNAN CESET SALDIRGAN ERKEĞE ÇIKTI

Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi.

Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Çisem Çalkantı’nın cenazesi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyüne götürüldü. Çalkantı için köy camisinde öğle namazının ardında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çisem Çalkantı’nın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Ö.N.K.'nin de annesinin yanında toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: AA-DHA