Çocuk Parkında Erkek Dehşeti! Eski Eşini ve 4 Yaşındaki Kızını Katletti

Kırklareli'nde Y.K. isimli erkek dehşet saçtı. Zanlı, eski eşi Çisem Ç. ile kızları Öykü K.'ya parkta silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda anne ile kızı yaşamını yitirirken saldırganın da cansız bedeni bulundu.

Son Güncelleme:
Çocuk Parkında Erkek Dehşeti! Eski Eşini ve 4 Yaşındaki Kızını Katletti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Çisem Çalkantı ile dört yaşındaki kızı Öykü K., Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

ESKİ EŞİNİ VE KIZINI GÖREN ERKEK SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Şüpheli Y.K, çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ANNE VE 4 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Dört yaşındaki Öykü K. da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

BOŞ ARAZİDE BULUNAN CESET SALDIRGAN ERKEĞE ÇIKTI

Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi.

Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Çisem Çalkantı’nın cenazesi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyüne götürüldü. Çalkantı için köy camisinde öğle namazının ardında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çisem Çalkantı’nın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Ö.N.K.'nin de annesinin yanında toprağa verileceği belirtildi.

Çocuk Parkında Erkek Dehşeti! Eski Eşini ve 4 Yaşındaki Kızını Katletti - Resim : 1

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Erkek Şiddeti Kırklareli
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kilis'te Akılalmaz Gıda Skandalı: Baskın Yapılan Marketten 10 Yıllık Kurtlanmış Gıda Çıktı Kilis'te Akılalmaz Gıda Skandalı: Baskın Yapılan Marketten 10 Yıllık Kurtlanmış Gıda Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderlerine Sıra Dışı Jest: Kimi Ankara'da Bıraktı, Kimi Müzeye Bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderlerine Sıra Dışı Jest
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Tarihi Bölünme Resti: '21 Temmuz’da 100 Milletvekiliyle Yeni Oluşum Başlatabiliriz' CHP’de Tarihi Bölünme Resti: '21 Temmuz’da 100 Milletvekiliyle Yeni Oluşum Başlatabiliriz'
Ankara'dan Ayrılırken Dikkat Çeken Karar! Trump Neden Uçak Değiştirdi? Ankara'dan Ayrılırken Dikkat Çeken Karar! Trump Neden Uçak Değiştirdi?
Liderler NATO Zirvesi'nde Yeniçerileri Görünce Aynı Cümleyi Kurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O Anları Anlattı Liderler Yeniçerileri Görünce Aynı Cümleyi Kurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan O Anları Anlattı
CHP'li Belediye Başkanına Silahlı Saldırı CHP'li Belediye Başkanına Silahlı Saldırı
Washington-Tahran Hattında Kanlı 48 Saat: ABD Vurulan Hedefleri Açıkladı, İran Bilanço Verdi Washington-Tahran Hattında Kanlı 48 Saat