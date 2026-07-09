Hakan Fidan'dan Orta Doğu'daki Gerilimde Kritik Hamle: İranlı Mevkidaşı Arakçi ile Görüştü

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Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ATEŞKESTE GELİNEN SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı.

Kaynak: DHA