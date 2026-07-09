Hakan Fidan'dan Orta Doğu'daki Gerilimde Kritik Hamle: İranlı Mevkidaşı Arakçi ile Görüştü
Orta Doğu'da gerilimin zirve yapmasıyla birlikte Ankara'da da iletişim hareketlendi. Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ATEŞKESTE GELİNEN SON DURUM ELE ALINDI
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı.
Kaynak: DHA
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