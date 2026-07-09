Tutuklu Bulunan Eski HKP Genel Başkanı Adli Kontrol ile Tahliye Edildi

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Nurullah Efe, hakkında verilen 5 aylık hapis cezasının infazı için 7 Temmuz'da Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti. HKP Merkez Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Efe'nin haftada dört gün imza vermek şartıyla tahliye edildiği bildirildi.

KESİNLEŞEN CEZASI NEDENİYLE PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞMÜŞTÜ

Nurullah Efe'nin parti genel başkanlığı ile üyeliği Yargıtay tarafından düşürülmüş ve karar kesinleşmişti. Partinin 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda genel başkanlığa Mustafa Şahbaz getirilmişti.

Kaynak: ANKA