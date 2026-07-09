Tutuklu Bulunan Eski HKP Genel Başkanı Adli Kontrol ile Tahliye Edildi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 5 aylık hapis cezasının infazı için 7 Temmuz'da Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Nurullah Efe'nin imza verme şartıyla tahliye edildiğini duyurdu. Ankut'un HKP Genel Başkanlığı ve parti üyeliği Yargıtay tarafından düşürülmüştü.

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Tutuklu Bulunan Eski HKP Genel Başkanı Adli Kontrol ile Tahliye Edildi
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Nurullah Efe, hakkında verilen 5 aylık hapis cezasının infazı için 7 Temmuz'da Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti. HKP Merkez Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Efe'nin haftada dört gün imza vermek şartıyla tahliye edildiği bildirildi.

KESİNLEŞEN CEZASI NEDENİYLE PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞMÜŞTÜ

Nurullah Efe'nin parti genel başkanlığı ile üyeliği Yargıtay tarafından düşürülmüş ve karar kesinleşmişti. Partinin 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda genel başkanlığa Mustafa Şahbaz getirilmişti.

Kaynak: ANKA

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Halkın Kurtuluş Partisi(HKP)
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