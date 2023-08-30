Yoğun bakımda tedavi gören Ali Sabancı uyandırıldı

Deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Geçirdiği operasyonlar sonucu uyutulan Ali Sabancı'nın uyandırıldığı ve kazadan sonra ilk kez ailesiyle görüştüğü öğrenildi.

Son Güncelleme:
Yoğun bakımda tedavi gören Ali Sabancı uyandırıldı

Yunanistan'ın Leros Adası yakınlarında botla kayalıklara çarpan ve ağır yaralanan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi İstanbul'daki özel bir hastanede devam ediyor. Patronlar Dünyası'nın haberine göre kazanın ardından getirildiği hastanede entübe edilen ve bir dizi operasyon geçirdikten sonra uyutulan Ali Sabancı bugün uyandırıldı.

Cuma günü biri 5.5 saat üç ameliyat geçiren ve kazadan 5 gün sonra bilinci yerine gelen Ali Sabancı'yı yoğun bakımda eşi, çocukları ve annesi ziyaret etti.

PAZARTESİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKIYOR

Bilincinin yerine gelmesi üzerine aynı hastanede tedavisi devam eden Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ve de annesi Zerrin Sabancı yoğun bakım bölümüne alındı. Ailesi ile bir süre görüşen Ali Sabancı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği, pazartesi ya da salı günü yoğun bakımdan çıkacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptı.

Yaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.

Etiketler
Ali Sabancı
Son Güncelleme:
İstanbul'da 30 Ağustos kutlamaları; İmamoğlu: Bu ülkenin gençleri tarih yazacak tarih İstanbul'da 30 Ağustos kutlamaları; İmamoğlu: Bu ülkenin gençleri tarih yazacak tarih
CHP'li Özel'den İstanbul Valiliği'nin alkol genelgesine tepki: Bu yasağı tanımıyoruz CHP'li Özel'den İstanbul Valiliği'nin alkol genelgesine tepki: Bu yasağı tanımıyoruz
Acı biber turşusu kıtır kıtır oluyor! 16 yıllık turşucunun lezzet tüyosuymuş Acı biber turşusu kıtır kıtır oluyor! 16 yıllık turşucunun lezzet tüyosuymuş
Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Mavi ay sonrası bu 2 burç için her şey çok farklı olacak Mavi ay sonrası bu 2 burç için her şey çok farklı olacak
SGK harekete geçti: Milyonlarca emeklinin maaşı bu şekilde kesilecek SGK harekete geçti: Milyonlarca emeklinin maaşı bu şekilde kesilecek
İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin' İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin'
Dehşet verici olaylar yaşanacak: Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti
Aşiretler kemer sıkmaya başlıyor: Yeni kararlar açıklandı, birçok adete son verildi Aşiretler kemer sıkmaya başlıyor: Yeni kararlar açıklandı