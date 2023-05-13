Yoğun bakımda tedavi ediliyor: Süleyman Soylu'nun konvoyundaki araç, 12 yaşındaki çocuğa çarptı

Bakan Soylu, 5 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Burada bir konuşma yapan Soylu, ardından alandan ayrıldı.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; Soylu’nun konvoyunda bulunan araçlardan biri 12 yaşındaki Ayaz’a çarptı. Arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan Ayaz, ambulansla Başakşehir’de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

5 Mayıs saat 16.47’de hastaneye girişi yapılan Ayaz, beyin ve sinir cerrahi, ortopedi, plastik cerrahi, kalp ve damar birimlerinde ayrı ayrı tedavi altına alındı ve ameliyat edildi.

Çarpma sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Ayaz hâlâ yoğun bakımda tutuluyor ve tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan hastanede Ayaz hakkında bilgi edinmek istenildiğinde yoğun güvenlikli bir alanda tutulduğu ve herhangi bir bilgi verilmeyeceği belirtildi.

BİLİNSİN İSTENMİYOR

Soylu’nun konvoyundaki bir aracın sebep olduğu olay ise bilinsin istenmiyor.

Hastanede Ayaz hakkında bilgi edinmek istediğimizde yoğun güvenlikli bir alanda tutulduğu ve herhangi bir bilgi alamayacağımız belirtildi.